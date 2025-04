L’amour caché de Macron

@olivier cabanel

Bref Macron c’est la gauche de la tres grande bourgoisie

Et celle de Melenchon est celle du nouveau Lumpen prolétariat multi-cultu et raciazliste ce n’est pas pour rien que le discours de Melenchon est contruit sur le narratif racisés et qu’il est pour la créolisation, c’est lui qui le dis pas moi

N’ayez pas honte plein de choses vous relienbt en passant par les écolos

Le wokisme , le progressime des u$a, le racialisme, le noborderistme (chacun peut venir celui qui refuse l’immigration est ipso facto relegué en adorateur d’adoplhe hitler), la captation des richeeses jusqu’a l’heritage pour une redistribution a tous , un peu le systeme de l’ex urss en faut et si il faut ptrrendre le pouvoir par tous les moye,s y compris le pas démocratique, ni ne respecter le choix de la majorité car quoique vous en disiez la france est majoritairement à froite au nombre d’electeurs , meme si par ce coup de force et vous en félicite , brillant vous avez reussi avedc le moins de voix et pas un petit nombre un tiers de mois de releguer le tiers le plus important en dernier et le tiers en moins vous en 1er à l’assemblée

je dis chapô bas et sincerement respect

Faut pas avor honte de ses ideaux

Puis quiite a prendre le pouvoir et à marcher sur l’elyséee comme le suggerte catenains il me semble , les ideaux ne se negocient pas ils se prennet et s’imposent

Puis bien réfléchi seuls les perdants sont qualifiés de factieux,

les gagnants recrivent l’histoire vous le savez trez bien

c’est une des merveilleuses spécialités de la gauche et l’extreme gauche cette réecriture de l’histoire tiens comme en 1939-1941 la gauche n’a pas collaboré avec les nazis , doriot viens de l’extreme droite (etcetc)

le déboullonage et les autodaffés sont la pour revoir l’histoire

Comme st Sophie est une mosquée de toujours chez votre nouvel ami Erdogan



Poiurquoi je vous dis ca ?

parce que je m’en fous ayant decidé de partir de ce pays qui ne correspond plus du tout et depuis longtemps pas depuis quelque jours à mes ideaux ou standards de démocratie et ressemble de plus en plus aux votres,

Comme l’on dis

c’est toujours les plus genés qui doivent partir , je ferai donc comme les amis



Par contre un dicton dis que parfois ce n’est pas les meilleurs qui restent j’espere donc que vous ferez mentir ce diction, et rappellez vous qu’un parasite a besoin de son hote pour perdurer eh oui c’est bete mais c’est comme cela ...



Dans votre monde ou les lgbtqua+ cotoirons avec paix et ammour les freres muslims en dj’ellab, ou les juifs ces fachistes ne serons plus present sur ce sol ou vous n’aurez plus besoin de les interdire dans science po ou ailleurs ces troubles fetes , la division par 2 est deja effectuée depuis qq années déja partis ailleurs, ce sera donc d’autant plus siple de les chasser comme ce qu’il s’est passé au Maroc, Algerie, Tunisie enfin ne vous en evoque pas la longuer liste c’est inutile



Bref vous n’aurez donc plus ces racistes fachistes sectaires sur le poil non plus ,

le vent soufflera non stop faisant tourner les moulins à vents sans interruption vous fermerez donc ces affreuses centrales nuclaires inutiles,

le co2 ira mieux car les pets de vache serons indument taxés

comme celles des chevaux coq et poules

tout le monde vivra dans une France merveilleuse couverte de moulins a vent et tirée par des carilmes comme au temps des mormonts mais cette fois non pas par des chevaux (a cause du co2 et il ne faut pas contrarier Sandrine )

mais des refugiés climatique acceuillis génereusement ici ,

le vote n’existera plus car un seul parti aura le droit de cité

les autres ne sont que nefastes reacs racistes et xénophobes,

la viande sera interdite remplacée par de la bouillie d’insecte ce qui resoudra les problemes d’histoires de cochon qui courrouceraient votre nouvelle population

Vous voyez un monde merveilleux dont me languis d’envie pour vous et ne preferais pas y deranger la fete et ces moments de bonheur ...sentant que c’est comme au Qtar j’y percevrais quelques difficultés d’adaptation dirons nous ...

Puis vu que mes potes sont déja en parti barrés un peu partout et ne semblent pas avoir une envie pressante de revenir au vu de ce qu’il s’y passe ..bah ...

Ah oui j’oubliais vous n’aurez pas de problemes ni de deficits ni de dettes vous imprimerez comme du temps de la pre allamagne nazis (veimar) de l’argent sale , car l’argent par definbition sale et une dette ne se rempblurse pas, les creanciers n’avaient qu’a ne pas preter tout simplement, puis il restera les classes moyennes a dépuiller car les riches évidemment serons bien loins , c’est déja le cas des mouvements d’actions semblent se faire de la fr vs l’etranger fasciste, nazi et reactionnaire