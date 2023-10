« Qui a le fric ? pas l’Afrique ! »

Que les Africains virent les français et autres envahisseurs à coups de pieds dans le derche.

C’est dans l’intérêt de l’Afrique et de ses peuples de s’émanciper des coloniaux et de virer tous ces soldatesques assassins (entretenus par les français (par leurs impôts, taxes, laisser faire, ...) et agissant en leur nom) qui ne sont là que pour s’assurer que leurs maîtres puissent piller les ressources de l’Afrique en toute tranquillité et faire taire ceux qui s’y opposent.

Lors des indépendances des anciennes colonies, l’ancienne puissance coloniale maintenait des réseaux de pouvoir qui signaient des accords commerciaux déloyalement favorables aux grands groupes français ou belges. On a ainsi dans chaque pays africain dominé une bourgeoisie compradore qui s’enrichit en recevant une partie du profit issu du pillage des ressources naturelles par les grands groupes occidentaux, le plus souvent français.

De même, des flux occultes d’argent, en provenance de ces bourgeoisies compradores africaines, vont enrichir les politiciens et partis politiques de la puissance tutélaire, souvent la France. Le pouvoir des chefs d’état pilleurs est assuré par la présence de troupes françaises, par les services secrets français. Le pouvoir néocolonial est aussi assuré par le maintien des populations locales dans la pauvreté et l’analphabétisme afin de les empêcher de comprendre et de s’organiser.

Les africains doivent se constituer en réseau, s’entraider et chercher des partenaires d’intérêt partagé, quitte à faire appel à la Russie qui, pour le moment a tout intérêt à jouer les chevaliers blancs. C’est le moment ou jamais, le monde multipolaire qui s’annonce est une chance qu’il faut saisir. Attention sinon, voilà ce que ces grosses merdes de soldatesque sans honneur vous réservent : https://www.youtube.com/watch?v=dMwt6Ze-1rU&t=478s, ils n’hésiteront pas à assassiner vos enfants, vos femmes, ...

Si j’étais africain, je ne me gênerai pas pour venir en France profiter des merveilleuses richesses pillées par la France. Y’a pas de raison. Si la France avait laissé les africains faire leurs affaires comme ils l’entendaient, alors peut-être qu’on en serait pas là. Donc, petit message aux grands remplacés : allez donc pisser et chier sur la tombe de ceux qui ont colonisés les pays des ressortissants et si vous voulez œuvrer à l’émancipation des africains (et espérer ainsi que les africains préfèrent rester chez eux), allez défoncer la gueule de ceux qui entretiennent encore aujourd’hui la colonisation ou la France-Afrique, appelez-là comme vous le voulez.

C’est la moindre des choses que les enfants, petits-enfants, ... de ceux qui se sont vu voler et qui se font toujours voler en récupèrent quelques subsides.