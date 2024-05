Des batteries en or

Bonjour Olivier....

On assiste comme toujours à l’avènement de cet aveuglement, dénommé

« progrès » et qui consiste à se payer un « truc » propre sur soi, chez soi, pour soi, mais qui à ruiné l’environnement et la vie de bien des gens, loin, bien loin, plus loin que l’auto(lobo-to)nomie du degré d’intelligence, et de responsabilité primaire, le permet !

Cette propension à perpétrer des actes absurdes, en disant toujours ce :

« on avance », qui revient à fragiliser, plus qu’à planifier, et qui se limite le plus souvent, à la simple constatation de la mise en oeuvre du modus vivendi :

« l’argent, avant tout, le reste, on verras, on deviendras plus raisonnables...après ;; ;;Si il en reste ! »



Il serait bon, une fois pour toute, de planifier les choses à l’aulne d’une éco-résponsabilité de faisabilités globale !

Créer, oui, MAIS, avec une OBLIGATION de prise en compte véritable de toute la chaîne, de développement, incluant, extraction, fabrication et recyclage.

De A à Z !



Avec le principe actuel, et effréné, de courir après l’innovation, à placer de suite, au pinacle des raisons, pour garder une première place compétitive et illusoire

( Puisque , tôt ou tard, il faudra aligner les écus, pour régler le problème des écueils résiduels, des technologies, feu moribondes ) on resteras toujours dans le même schéma, d’une production, qui évolueras en détruisant nettement plus qu’elle ne produit !

( Même si cela revient, comme toujours, à une simple délocalisation des problématiques, qui semble oublier que la terre est ronde, et que nous ne sommes pas les seuls organismes destructeurs...... A en faire le tour, et pour cause )