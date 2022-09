L’indépendance énergétique ? Un leurre ?

@olivier cabanel

sacré Mage, toujours à raconter vos carabistouilles

comme une ane, vous ne voulez pas faire le constat que tout ce bastringue renouvelable ne marche pas, ne marchera jamais, même si on trouve, oh miracle , un système de stockage d’énergie titanesque et économiquement viable

Tous les zinzins dans votre genre, comme toujours, ne peuvent reconnaître qu’ils nous mettent dans une impasse, dangereuse, et continuent à élaborer des plans sur la comète, il n’est que de voir l’attitude des verts en allemagne.

la réalité bien crue

SAMARKAND, Uzbekistan, Sept 16 (Reuters) - Leaders of the Shanghai Cooperation Organisation called for a « balance » between reducing carbon emissions and allowing poorer states to catch up with economically developed countries in a joint statement on climate change adopted on Friday.

In the statement, the heads of some of the world’s biggest emitters - including China, India and Russia - said they unanimously recognised the negative consequences of climate change and the need for urgent action, but called for increased investment in oil and gas production and exploration.

avec vos amis, nous on fait des recherches ... à vélo

ce serait risible si ce n’était aussi grave