La farce nucléaire

On sait que, grâce à ses puissants lobbys, les nucléocrates ont fait admettre que le nucléaire était une « énergie propre" »... permettant au chef de l’état de tenter la relance de cette filière si peu rentable…

Mais on sait moins que nos vieilles centrales battent de l’aile, que les pannes et accidents, toujours « mineurs », se multiplient, et pire, que les autorités de surveillance mettent beaucoup de temps à réagir, informant longtemps après les populations des déboires de cette industrie.

Au point que l’Allemagne, par la voix du « Spiegel », s’étonne que le cap sur l’atome soit maintenu malgré tout. lien

Pour justifier d’éventuels réacteurs nouvelle génération, EPR en tête, le pouvoir s’est réjouit du remplacement bientôt des voitures thermiques par des véhicules électriques, sauf que ce choix a du plomb dans l’aile...pour des raisons diverses et variées…

le prix prohibitif, malgré les promesses d’aide financière de l’état...mais aussi la technologie, liée au risque d’incendie des batteries...et enfin l’autonomie des véhicules…

cerise sur le gâteau, le prix du Kw/h ne cesse d’augmenter, encore récemment, avec un bond de près de 10 %... alors que le ministre du budget avait affirmé quelques semaines auparavant que l’électricité ne connaîtrait pas d’augmentation. Lien

Mais les français savent depuis longtemps ce qu’il faut penser de la « parole politique »…

Un autre évènement devrait mettre la puce à l’oreille du gouvernement, le fait que nos voisins outre-Rhin viennent de faire machine arrière concernant le choix des véhicules électriques au dépens des thermiques. Lien

Comment ne pas les comprendre ?…

Engie, l’opérateur électrique français, tente bien de rassurer les conducteurs en affirmant qu’un « plein électrique » ne coûterait pas plus de 3,70€ pour 100 km, (lien), il n’en reste pas moins que cette affirmation optimiste ne fait pas l’unanimité…

en effet, s’il faut en croire le média « roole », il faudrait compter jusqu’à 20 € pour 100 km...et c’était avant l’augmentation de près de 10 % qui vient d’être décidée.

Hélas ce n’est pas tout... car un « plein électrique » dépend de beaucoup d’autres facteurs…

faire une charge rapide ou « régulière » ne coûte pas la même chose…

faire le plein sur une borne publique, ou privée, non plus…

Ce qui revient à affirmer, comme le fait Eva Gomez, l’auteure de l’article : « si le prix d’un véhicule électrique dépasse celui de son équivalent thermique de quelques 10 000 à 15 000 € (…) nous acceptons de payer cette différence de prix sur la base de la promesse d’économie sur la consommation de carburant ». En se basant sur l’étude réalisée par Qovoltis. Lien

Mais revenons à la farce nucléaire..

Macron à évoqué, devant les difficultés de mettre en place de nouveaux EPR, la possibilité de « petits » réacteurs.

Mais que sont donc ces « petits réacteurs »... est-ce plausible ? Est-ce réaliste ?

…il y a toujours deux camps, ceux qui voient le « verre à moitié plein », et les autres…

dans le camp des optimistes, tout en admettant que ces mini-centrales restent au stade de projection, ils assurent qu’à l’heure actuelle, seul un avant-projet de petit réacteur nucléaire baptisé « Nuward » est en cours de développement en France...permettant la création d’un prototype à l’horizon 2030. lien

dans l’autre camp, on insiste lourdement sur l’échec financier et technique que représente les EPR, qui devaient sauver la filière nucléaire.

Et ils appuient là où ça fait mal : le catastrophique chantier de Flamanville, lequel accumule les déboires, autant techniques que financiers, et des retards monumentaux qui s’y ajoutent.

La mise en service serait possible mi-2024.

D’ailleurs des 2020 la Cour des Comptes évoquait « un échec opérationnel », insistant lourdement sur le fait que la critique portait largement sur toute la filière.

Évoquant « des dérives de coûts et de délais considérables », l’institution a planté un couteau dans le dos à ce projet, et à ceux à venir…

elle rappelle aussi les difficultés de toute la filière, décrivant les projets peu rentables des 2 réacteurs chinois de Taishan, sans oublier que le chantier Finlandais d’Olkiluoto lancé en 2005 pratiquement achevé, mais connaissant régulièrement de nouveaux problèmes...tout comme les 2 réacteurs d’Hinkley Point, au Royaume-Uni, dont le financement « pèse considérablement » sur la situation financière d’EDF.

Le rapport de la Cour des Comptes conclue en invitant l’état « à la réflexion avant d’envisager la construction de nouveaux réacteurs de ce type »...lien

il semble que les sages conseils de l’institution n’aient fait ni chaud, ni froid, au chef de l’état, qui continue dans son aveuglement que l’on pourrait définir comme coutumier dans tant de domaines.

Ce qui nous ramène au « tout électrique » y compris pour nos véhicules…

certaines statistiques sont formelles, « si la valeur moyenne de déplacement des voitures est de 10 000 km, il faudrait construire entre 10 et 11 réacteurs nucléaires », ce qui est de l’avis de nombreux experts tout à fait utopique.

D’autant que si pour une voiture qui ferait en moyenne 6000 km/an (ce qui semble très optimiste) il faudrait faire au moins 20 recharges de batteries/an...et il faudrait compter 300 recharges/an pour un camion, lequel ferait 90 000 km/an...sans compter sur le long temps de charge que cela impliquerait, et donc un long temps d’immobilisation du véhicule, ce qui ne ferait pas le bonheur du gestionnaire d’un parc de poids lourds. Lien

En résumé, un choix énergétique qui bat de l’aile, avec un parc nucléaire à bout de souffle, en panne plus souvent qu’à son tour, devant faire face à un délai inacceptable si l’on veut construire de nouveaux réacteurs rapidement opérationnels, incapable d’assurer le bon fonctionnement à bas prix du parc de tous les véhicules électrique du pays.

À l’évidence, le pays va dans un mur, mais nos gouvernants en ont-ils conscience ?

Comme dit mon vieil ami africain : « si tu ne sais pas où tu vas, souviens toi d’où tu viens ».

le dessin illustrant l’article est de Miss Lilou

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

