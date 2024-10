On ne peut pas armer un État génocidaire pour qu’il devienne modéré. Alors pourquoi l’Occident continue-t-il d’essayer ?

Les gouvernements occidentaux n'isoleront et ne sanctionneront jamais Israël. La machine de guerre continuera à tourner jusqu'à ce que nous l'arrêtions ou que ses jeux meurtriers nous explosent à la figure.

Article de Jonathan Cook, repris de Middle East Eye

(avec l'autorisation de l'auteur)

https://www.middleeasteye.net/fr/users/jonathan-cook

Sept. 2024

Jonathan Cook est l'auteur de trois livres sur le conflit israélo-palestinien et lauréat du prix spécial Martha Gellhorn pour le journalisme. Son site web et son blog se trouvent à l'adresse suivante : www.jonathan-cook.net

https://israelpalestinenews.org/you-cant-arm-a-genocidal-state-into-moderation-so-why-does-the-west-keep-trying/

Traduit avec DeepL.com

Voici le plan de l'Article :

> La démocratie vidée de sa substance

> Les profits des massacres

> Des excuses pour la répression

> La formule « antisémitisme »

> Inversion de la réalité

> Un génocide par procuration ?

> Une pierre deux coups

> La pyromanie israélienne

> Une frontière frémissante

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Gaza a pratiquement disparu du radar des médias occidentaux depuis des mois, alors même que l'enclave se transforme en une zone de plus en plus meurtrière.



L'une d'entre elles est que, près d'un an après le début de ce que la Cour Mondiale a qualifié de « génocide plausible », où Israël a exclu les journalistes occidentaux et tué la plupart des journalistes palestiniens, tout en chassant les organisations d'aide internationale et les Nations Unies, il n'y a pratiquement plus personne pour nous dire ce qui se passe.



Nous ne disposons que d'instantanés de la souffrance individuelle, mais pas d'une vue d'ensemble. Combien de Palestiniens sont morts ? Nous savons qu'au moins 40 000 d'entre eux ont été tués par Israël - les décès enregistrés par les responsables palestiniens avant que le système de santé ne s'effondre. Mais combien y en a-t-il d'autres ? Le double de ce chiffre ? Le quadrupler ? Le multiplier par 10 ? En vérité, personne ne le sait.



Qu'en est-il de la famine qui sévit à Gaza depuis de très nombreux mois, Israël bloquant systématiquement l'aide à l'enclave, conformément à sa promesse d'octobre dernier de priver les Palestiniens de nourriture, d'eau et d'électricité ?



Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé des mandats d'arrêt à l'encontre du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ministre de la défense, Yoav Gallant, car la famine qui frappe Gaza est un crime contre l'humanité.

Mais la famine prolongée est présentée comme un crime presque sans victime. Où sont les morts de cette famine ? Ils ne sont certainement pas sur nos écrans de télévision ou sur nos premières pages.



Le nombre réel de morts ne sera probablement jamais communiqué, tout comme il ne l'a pas été après les bains de sang de l'Occident au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak et en Libye. Les politiciens occidentaux n'ont aucun intérêt à connaître la vérité, et les médias occidentaux n'ont aucun intérêt à la découvrir.

La démocratie vidée de sa substance



Les nouvelles de Gaza sont activement enterrées pour une autre raison. Le génocide israélien continue d'être la preuve tangible et choquante que les capitales occidentales ne sont pas les bastions de la démocratie et les remparts contre la barbarie qu'elles prétendent être.

Les hommes politiques occidentaux ont été totalement complices du génocide - un fait qu'il est impossible de cacher à leurs opinions publiques. Le massacre aurait pu être arrêté à tout moment, si l'administration Biden l'avait voulu.

Les gens ordinaires ont clairement fait savoir qu'ils voulaient que le massacre cesse, ce qui explique pourquoi M. Biden doit prétendre « travailler sans relâche » pour négocier un cessez-le-feu - un cessez-le-feu qu'il pourrait imposer quand bon lui semble.



Israël dépend entièrement des largesses militaires, diplomatiques et financières des États-Unis, comme le montrent clairement les 50 000 tonnes d'armes que l'administration Biden a expédiées à Israël depuis octobre dernier.



Mais la vérité est que la politique occidentale ne répond plus du tout à la demande populaire. Les derniers vestiges de la responsabilité démocratique ont été vidés de leur substance il y a de nombreuses années, lorsque les systèmes politiques occidentaux ont été complètement accaparés par de puissantes entreprises mondiales.



Des dizaines de millions de personnes sont descendues dans les rues d'Europe pour tenter d'empêcher l'invasion illégale de l'Irak par les États-Unis et la Grande-Bretagne en 2003, et cela n'a pas changé grand-chose.



La situation à Gaza est encore pire. Ce n'est pas seulement que, comme auparavant, personne au pouvoir n'écoute. Ceux qui s'opposent au génocide israélien et à la complicité de l'Occident sont totalement dénigrés. Les millions de personnes qui défilent contre le massacre sont présentées comme des « dizaines de milliers », alors qu'elles sont activement qualifiées d'« antisémites ».

Les États occidentaux - et leur soi-disant « alliance défensive », l'OTAN - ne sont pas là pour représenter l'intérêt public. Ils sont devenus principalement des véhicules de promotion des intérêts étroits d'une élite d'entreprises, dont le but est de siphonner dans des mains privées les profits des guerres permanentes financées par des fonds publics.

Les profits des massacres

Les fabricants d'armes et les industries de haute technologie, dont les activités de surveillance sont en plein essor, ne sont pas les seuls à voir leurs actions s'envoler à la suite du massacre de Gaza et de l'Ukraine.



Bloomberg a rapporté le mois dernier que les frappes aériennes israéliennes sur Gaza avaient transformé les maisons de 2,3 millions de Palestiniens en 42 millions de tonnes de décombres. C'est assez pour remplir une file de camions à benne de New York à Singapour.

Ce ne sont pas les entreprises de Gaza qui récolteront les bénéfices de cette gigantesque opération de nettoyage. Après 17 ans de blocus de l'enclave par Israël, le secteur industriel et commercial de Gaza existait à peine avant l'actuelle campagne de destruction israélienne. Les bénéficiaires, une fois de plus, seront les entreprises occidentales.



Si le « jour d'après » arrive un jour, ce seront les entreprises occidentales qui feront des offres pour reconstruire Gaza - et très probablement pas pour les habitants palestiniens actuels. Israël veut qu'ils meurent ou qu'ils soient ethniquement nettoyés du territoire.



Une Gaza rasée et vidée sera une tabula rasa. De nouvelles propriétés coûteuses en bord de mer pourront être vendues à de riches israéliens. De nouvelles zones industrielles et de nouveaux ports permettront d'exporter facilement vers l'Europe et l'Afrique du Nord.



Et c'est sans compter sur l'exploitation du gaz naturel abondant au large de la côte de Gaza, que les entreprises occidentales lorgnent avec avidité depuis une vingtaine d'années.

Des excuses pour la répression

Les entreprises occidentales n'ont cessé de s'engraisser, tandis que les citoyens occidentaux ont été contraints de se serrer la ceinture sans relâche.



Le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a compris que sa propre survie politique dépendait de la poursuite de ce pillage de la richesse publique par les entreprises, s'emploie à gérer les attentes des Britanniques.



Armé d'une majorité parlementaire massive, il n'avait pas de message d'espoir ou de changement. Il a récemment déclaré au public britannique que « les choses sont pires que nous ne l'avions jamais imaginé ». Il n'a pas expliqué pourquoi les choses allaient si mal, si ce n'est pour marquer des points politiques prévisibles contre le gouvernement précédent.

M. Starmer a mis en garde contre la nécessité de « faire les choses différemment ». Mais la différence qu'il propose est en fait un engagement en faveur d'une plus grande austérité - la politique emblématique de ses prédécesseurs.



Et, tout comme le programme de Starmer est un programme de non-changement sur le front intérieur, il est également un programme de non-changement en matière de politique étrangère. Les guerres sans fin se poursuivront.



Le nouveau gouvernement britannique, comme l'ancien, ne cesse de trouver des excuses pour continuer à vendre des armes à une armée israélienne qui les utilise pour massacrer des civils.



Le 2 septembre, le ministre des affaires étrangères David Lammy a rampé devant Israël en annonçant qu'il suspendait 8 % de ces ventes après avoir été averti de leur utilisation possible dans les crimes de guerre israéliens. Il n'y a apparemment pas de problème à envoyer les 92 % restants des contrats militaires, y compris les composants utilisés dans l'escadron israélien d'avions de guerre F-35, à un régime activement engagé dans un génocide.

Pendant ce temps, le nouveau gouvernement, comme l'ancien, poursuit avec ce qu'il appelle une « concentration laser » des opportunités commerciales plus larges avec Israël.



Aux États-Unis, Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle en remplacement de Joe Biden, sans qu'aucune voix ne se soit exprimée, est présentée par des médias complaisants comme la candidate de la « joie » - un message politique insipide, aussi vide de contenu que le slogan tant célébré de l'ancien président Barack Obama, « l'espoir ».



La « joie » sert d'excuse à la répression. Les manifestants à l'extérieur de la Convention nationale du Parti démocrate, qui a couronné Mme Harris, ont protesté contre la complicité de Mme Harris et de M. Biden dans le génocide de Gaza, qui dure depuis près d'un an. Mais ils n'allaient pas être autorisés à altérer l'ambiance « joyeuse » qui régnait à l'intérieur. Ils ont été expulsés de force par la police.



Dans sa première interview depuis sa nomination, Mme Harris a promis que les États-Unis continueraient à soutenir le génocide à Gaza, même si, comme cela semble tout à fait possible, cela la prive d'une poignée d'États clés en novembre et garantit l'élection de Donald Trump à la présidence.

La formule « antisémitisme »

Starmer et Harris sont tous deux des créatures fidèles d'une bureaucratie permanente qui a été capturée il y a longtemps par la machine de guerre de l'Occident, avide de profits.



Son fils préféré est Israël, un État hautement militarisé - une excroissance coloniale de l'Occident - implanté dans un Moyen-Orient riche en pétrole comme un os coincé au fond de la gorge. Israël est là pour promouvoir un suprémacisme ouvertement belliqueux, à l'image d'un suprémacisme occidental qui préfère aujourd'hui voiler ses ambitions impériales.



Très tôt, les bailleurs de fonds d'Israël ont bénéficié d'une couverture parfaite pour les crimes qu'ils ont commandités contre les habitants natifs de la terre, les Palestiniens - une couverture qui pouvait être adaptée pour justifier la posture guerrière permanente d'Israël dans la région.



Dans un récit égocentrique promu par l'Occident, la menace permanente de l'antisémitisme exigeait que les Juifs aient leur propre État-forteresse militarisé - une zone de peuplement moderne - comme rempart contre un futur Holocauste.

Les capitales occidentales n'ont accepté qu'un seul critère pour déterminer si les Occidentaux ont été réhabilités de leur ancienne haine des Juifs : ils doivent accepter d'exaucer tous les souhaits militaires d'Israël.



Les Occidentaux qui ont armé Israël et l'ont aidé à expulser les Palestiniens de souche en 1948 et 1967, ceux qui ont fermé les yeux sur la construction du seul arsenal nucléaire de la région, ceux qui ont encouragé ses guerres contre ses voisins et ceux qui ont fait pression pour que le droit international soit sapé dans la poursuite de ces guerres, ont prouvé qu'ils n'étaient pas atteints par le virus de la haine du Juif.



Ceux qui s'opposaient à l'impérialisme occidental et aux excès de son État client préféré au Moyen-Orient, ceux qui défendaient les droits de l'homme et le droit international, pouvaient être rejetés et dénoncés comme antisémites.



Cette formule bien rodée, aussi extraordinaire qu'elle puisse paraître, a perduré alors même qu'Israël a poursuivi le suprémacisme jusqu'à son aboutissement logique à Gaza : l'extermination de la population qui s'y trouve.



Les partisans de l'armement d'un génocide sont les bons. Ceux qui s'y opposent sont les antisémites et les partisans du terrorisme.

Des journalistes indépendants et des militants de la solidarité avec les Palestiniens sont aujourd'hui rassemblés et intimidés en vertu de lois antiterroristes draconiennes en Grande-Bretagne.



Les plateformes de médias sociaux limitent la portée des messages critiques à l'égard d'Israël, confinant l'opposition au génocide dans de petits ghettos en ligne.



Les universités commencent à rédiger de nouvelles règles pour faire du fait d'être sioniste - de souscrire à l'idéologie politique extrémiste d'Israël - une caractéristique protégée, au même titre que le fait d'être né hispanique ou noir.



L'objectif est de réduire au silence tout activisme de solidarité avec les Palestiniens sur les campus, en le considérant comme équivalent à du racisme, et d'anéantir toute chance de voir se répéter les grandes manifestations qui ont balayé les universités américaines au printemps et à l'été.

Inversion de la réalité

Pour de bonnes raisons, les établissements occidentaux rendent impossible l'explication des racines du génocide israélien. Ils suppriment la terminologie même nécessaire pour entamer cette conversation.



Le sionisme est une idéologie née il y a plusieurs siècles, ancrée dans un fondamentalisme chrétien antisémite qui exigeait le « retour » forcé des Juifs d'Europe en Terre sainte. De cette manière, une prétendue prophétie biblique s'accomplirait, amenant une fin des temps dans laquelle seuls les chrétiens trouveraient la rédemption.



Il y a un peu plus d'un siècle, le sionisme a commencé à faire son chemin dans la pensée d'une petite élite juive européenne, qui voyait dans l'antisémitisme chrétien une voie vers la création d'un État juif qu'elle pourrait diriger sous licence de l'Occident.



Les sionistes chrétiens antisémites voulaient que les Juifs quittent l'Europe et soient ghettoïsés en Terre sainte, tout comme la nouvelle race de sionistes juifs.



Theodor Herzl, le père du sionisme juif, a parfaitement compris cette confluence d'intérêts lorsqu'il a écrit dans son Journal : « Les antisémites deviendront nos amis les plus sûrs, les pays antisémites nos alliés ».

Pour comprendre comment et pourquoi Israël commet un génocide à Gaza, et pourquoi l'Occident le permet, il est vital d'analyser le rôle historique joué par le sionisme, et comment l'antisémitisme a été instrumentalisé au fil des décennies pour servir de couverture parfaite à la dépossession, et maintenant à l'extermination, du peuple palestinien.



C'est précisément la raison pour laquelle Starmer, le nouveau Premier ministre britannique, s'est assuré de faire l'amalgame entre l'antisionisme - l'opposition au sionisme - et l'antisémitisme, lors de son accession au pouvoir.



La machine de guerre corporatiste exige de tous ceux qu'elle autorise à s'approcher des centres de pouvoir qu'ils prouvent qu'ils maintiendront cette inversion de la réalité : ceux qui soutiennent la guerre sont les gentils, et ceux qui s'opposent au génocide sont les antisémites.



En essayant d'inverser la réalité, le prédécesseur de Starmer, Jeremy Corbyn, s'est condamné à des calomnies sans fin.



Aujourd'hui, ceux qui tentent de maintenir - face à un génocide - leur emprise sur la réalité, ainsi que leur humanité, se retrouvent vilipendés de la même manière.

Un génocide par procuration ?

C'est le contexte caché qui permet d'interpréter les développements de plus en plus dangereux qui se déroulent autour du génocide de Gaza.



Les dirigeants politiques et militaires israéliens sont divisés sur la direction à prendre.



Certains sont prêts, après avoir dévasté Gaza, à conclure un accord sur les otages israéliens restants, à se retirer quelque peu et à laisser le reste du génocide se dérouler progressivement.



Aluf Benn, rédacteur en chef du vénérable journal israélien Haaretz, a récemment exposé le plan qui se dessine pour le « jour d'après ».

Le nord de Gaza sera colonisé par des Juifs, attirés par sa « topographie commode, sa vue sur la mer et sa proximité avec le centre d'Israël ».



Le sud de Gaza, rempli de réfugiés démunis, sans abri et souvent mutilés, privés de logements, d'écoles et d'hôpitaux, sera laissé à l'abandon sous un siège israélien, une intensification de la politique d'Israël avant le 7 octobre. On s'attend à ce que les médias perdent le peu d'intérêt qu'ils manifestent déjà pour le sort des Palestiniens.



Benn évite de mentionner ce qui se passera ensuite. La population de l'enclave sera confrontée à un hiver long, froid et humide, sans électricité ni installations sanitaires. La famine s'aggravera, les épidémies se propageront.



Un génocide par procuration.



À moins que les États voisins, en particulier l'Égypte, ne fassent l'objet d'un chantage pour qu'ils acceptent de se rendre complices du nettoyage ethnique de Gaza.



C'est l'opinion d'une grande partie du commandement militaire, exprimée par le ministre de la défense Gallant qui aurait « crié » avec Netanyahou lors d'une réunion du cabinet le 30 août au sujet des mesures prises par le Premier ministre pour faire obstacle à un accord sur les otages avec le Hamas.

C'est également ce qui a motivé les grandes manifestations qui ont eu lieu dans les villes israéliennes cette semaine et l'appel à la grève générale lancé par le principal syndicat, après que six otages ont été ramenés morts de Gaza.

Une pierre deux coups

La question est de savoir si le gouvernement de Netanyahou peut être persuadé de s'en tenir à ce génocide « minimaliste ».



Impatiente d'achever le massacre de Gaza et consciente qu'Israël est déjà un État paria aux yeux des États non occidentaux et, désormais, de plus en plus, des opinions publiques occidentales, l'extrême droite du gouvernement Netanyahou ne voit que des opportunités. Ils souhaitent bloquer indéfiniment un cessez-le-feu et utiliser ce temps pour étendre le génocide au territoire palestinien plus vaste et plus prisé de la Cisjordanie.



C'est la façon israélienne de faire d'une pierre deux coups. C'est aussi le seul moyen pour Netanyahou de maintenir sa coalition d'extrême droite et d'exploiter son rôle de « chef de guerre » pour repousser son rendez-vous avec la justice dans le cadre de son long procès pour corruption.

Les récentes attaques à grande échelle contre les principales villes de Cisjordanie, au cours desquelles les responsables israéliens ont averti la population de se tenir prête à fuir les zones envahies à brève échéance, sont un avant-goût de ce qui est prévu.



N'ayant reçu aucune réaction significative des capitales occidentales au sujet du génocide de Gaza, la droite israélienne est de plus en plus convaincue que le même modèle peut être appliqué à la Cisjordanie.



Le ministre des affaires étrangères, Israël Katz, a indiqué que les invasions de la Cisjordanie seraient traitées « exactement comme nous traitons l'infrastructure terroriste à Gaza, y compris l'évacuation temporaire des civils palestiniens ».



En réponse, un fonctionnaire américain a indiqué que Washington était prêt à signer l'extension à la Cisjordanie de la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien : « Nous reconnaissons que des ordres d'évacuation localisés peuvent être nécessaires dans certains cas pour protéger la vie des civils au cours d'opérations sensibles de lutte contre le terrorisme ».



Le sentiment d'urgence n'a été que souligné pour les dirigeants israéliens par la récente décision de la Cour Mondiale selon laquelle l'occupation par Israël des territoires palestiniens est illégale et constitue un régime d'apartheid.

Le saccage de la Cisjordanie peut être justifié indéfiniment sous le prétexte de déjouer une « menace terroriste soutenue par l'Iran ».



Et le soutien des États-Unis ne fera que s'accentuer si Trump gagne en novembre. S'il parvient à exclure la guerre par procuration de l'OTAN en Ukraine, les ressources militaires dépensées dans ce pays pourront être redirigées vers Israël.

La pyromanie israélienne

Netanyahou et ses alliés comprennent que sa solution au « problème palestinien » risque de provoquer une conflagration régionale, raison pour laquelle ils ont besoin d'entraîner les États-Unis plus profondément dans le bourbier.



Ils ont dans leur manche de multiples provocations potentielles susceptibles d'empêcher Washington de neutraliser un « axe de résistance » régional qui constitue un obstacle à l'hégémonie militaire d'Israël dans la région.



Itamar Ben Gvir, le ministre fasciste en charge de la police, cherche à allumer une allumette sous Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée. Ses milices policières assurent la protection des extrémistes juifs qui s'introduisent dans le complexe de la mosquée pour y prier.

Le 26 août, Ben Gvir a intensifié son incitation en appelant publiquement, pour la première fois, à la construction d'une synagogue à l'intérieur d'Al-Aqsa.



Mais la véritable cible est l'Iran et les groupes qui lui sont alliés. La pyromanie de Netanyahou s'est étendue à une série d'exécutions destinées à humilier Téhéran, le principal sponsor de la résistance, et ses alliés du Hezbollah au Liban, tout en rendant impossibles les négociations visant à mettre fin à l'effusion de sang à Gaza.



En avril, Israël a frappé le consulat d'Iran à Damas, tuant 16 personnes. Le 31 juillet, il a assassiné le chef politique et négociateur en chef du Hamas, Ismail Haniyeh, alors qu'il était accueilli à Téhéran.



Un jour plus tôt, Israël a tué Fuad Shukr, un commandant militaire du Hezbollah, lors d'une attaque contre la capitale libanaise, Beyrouth.

Une frontière frémissante

Netanyahou connaissait les conséquences inévitables.

Yahya Sinwar, le chef militaire du Hamas, beaucoup moins compromettant, a comblé le vide laissé au sein du groupe par l'exécution de Haniyeh.



Le Hezbollah et l'Iran ont encore plus de raisons de lancer des opérations de représailles contre Israël, qui pourraient rapidement dégénérer en une guerre totale.



Les avions de guerre israéliens ont bombardé plus de 40 sites au Liban, tandis que le Hezbollah a lancé plus de 300 roquettes et drones sur des sites militaires en Israël.



La frontière nord d'Israël est en ébullition depuis des mois.



De hauts responsables politiques israéliens réclament bruyamment que l'armée israélienne détruise le Sud-Liban et le réoccupe. En juin, Israël aurait approuvé un plan de guerre au Liban. L'envoyé américain au Liban aurait déclaré au Hezbollah que Washington « ne sera pas en mesure de retenir Israël ».

Le New York Times a fait état d'une recrudescence du recrutement de Palestiniens au Liban par les brigades armées du Hamas, ce qui ajoute un autre élément imprévisible au mélange.



Et dans une boucle de rétroaction utile pour Israël, plus il peut provoquer l'Iran, plus il crée une excuse pour répéter la formule du génocide de Gaza en Cisjordanie, en bombardant ses villes et en chassant sa population.



Le ministre des affaires étrangères, M. Katz, expose précisément cette thèse dans des articles en anglais destinés au public occidental, suggérant que l'Iran introduit clandestinement des armes en Cisjordanie via la Jordanie.



Il affirme que Téhéran « travaille à l'établissement d'un front terroriste oriental contre Israël par l'intermédiaire d'unités spéciales du CGRI [Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran], impliquées dans la contrebande d'armes, le financement et la direction d'organisations terroristes ».



Les hommes politiques et les médias occidentaux n'admettront jamais qu'Israël se livre à un génocide à Gaza. Dès qu'ils le feront, le voile des illusions entretenues pendant des décennies sur Israël - conçu pour dissimuler la complicité de l'Occident dans les crimes israéliens - se déchirera.

En commettant un génocide, un État franchit un seuil. On ne peut pas l'armer pour l'amener à la modération. On ne peut pas non plus le raisonner pour qu'il fasse la paix. Il doit être agressivement isolé et sanctionné.



Rien n'indique que les institutions occidentales soient disposées à le faire pour une raison très simple : elles n'en ont pas les moyens.



Ils continueront donc à alimenter la machine de guerre jusqu'à ce que nous l'arrêtions ou que ses jeux mortels nous explosent à la figure.



Jonathan Cook est l'auteur de trois livres sur le conflit israélo-palestinien et lauréat du prix spécial Martha Gellhorn pour le journalisme. Son site web et son blog se trouvent à l'adresse suivante : www.jonathan-cook.net

https://israelpalestinenews.org/you-cant-arm-a-genocidal-state-into-moderation-so-why-does-the-west-keep-trying/

