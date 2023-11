A côté de la plaque

à lire quelques publications qualifiées de « scientifiques », on peut légitimement s’interroger sur la crédibilité de certaines informations…

En effet, certains affirment que nous en serions à la 5ème extinction des espèces, précisant que la 1ère aurait eu lieu il y a 450 millions d’années, suivie par celle du Dévonien, il y a 375 millions d’années, puis celle du Permien Trias (250 millions d’années), celle du Trias Jurassique, et la dernière en date du Cretacé-Paléogène, il y a 66 millions d’années... lien

Officiellement il n’est doc question que d’une prochaine « sixième extinction de masse »...évoquée dans un rapport d’experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) publié le 6 mai dernier, laquelle extinction menacerait un million d’espèces. lien

il semble pourtant que des oublis de taille aient été faits…

Quid de l’explosion de l’hyper volcan du Toba qui s’est produite il y a à peine 75 000 ans, et qui, aux dires des scientifiques n’aurait laissé sur la terre que 2000 humains ?

Je l’évoquais dans un article ancien, lequel a servi de base quelques années après à un documentaire diffusé sur Arte. Vidéo

Et pourtant ce n’est pas tout.

Qui a entendu parler des Champs Phlégréens ?

Il s’agit d’une caldeira de 13 km de diamètre, une cuvette près du golfe de Pouzzoles, à coté de Naples, sur laquelle vivent 360 000 personnes, sans sembler se douter que sous leur pied se trouve ce qu’il est convenu d’appeler un hyper volcan. lien

Pourtant, le 27 septembre dernier, un tremblement de terre de magnitude de 4,2 s’est produit, incitant le gouvernement italien à travailler sur un plan d’évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Heureusement, le géophysicien Warner Marzocchi, de l’Université de Naples se veut rassurant et a déclaré : « nous n’observons aucune anomalie pré-éruptive, qui indiquerait que le magma est en train de remonter ».

Tous les scientifiques ne sont pas aussi optimistes, et certains rappellent que cet hyper volcan est entré en éruption pour la dernière fois en 1538. lien

Et quid du Perapi, sur l’Île de Java, l’un des volcans les plus actifs au monde, et qui est entré en éruption début 2023 ?

N’oublions pas le Popocatelpt, littéralement « la montagne qui fume » surnommé « el Popo » pour lequel les autorités mexicaines se préparent à une éventuelle éruption depuis le mois de mai, et qui menacerait la vie de dizaines de millions de personnes. lien

On est donc bien loin des 5 extinctions d’espèces annoncées, d’autant que d’autres experts en sont déjà à 6 et se préparent à une 7ième...expliquant que la toute première extinction aurait eu lieu il y a près de 550 millions d’années. soit 100 millions d’années avant celle comptabilisée précédemment.

Pour affirmer ça, ils se sont basés sur la découverte de la « faune d’Ediacara », nom donné aux fossiles de collines situées au sud de l’Australie, dans lesquelles on a découvert vers 1946 des fossiles d’animaux, des « pétalonomides » aux corps en forme de plumes, côtoyant avec des « kimberellas », semblables à nos limaces actuelles, alors que flottaient déjà des Cnidaires, ancêtres des méduses. lien

Or, en comparant ces fossiles d’Ediacara, aux fossiles trouvés 10 millions d’années plus tard, les scientifiques ont réalisé que 80 % des anciens fossiles avaient disparu.

Qu’a-il-pu se passer entre-temps ? Lien

Si l’on ajoute à ces 6 extinctions probables celle du Toba, et celle survenue il y a 14 300 ans, nous serions à l’aube d’une 9 ième extinction…à moins que sous peu, d’autres découvertes soient faites…

Déjà, une étude publiée le 1 août 2022 par des chercheurs du CSER, (Centre pour l’étude des risques existentiels de l’université de Cambridge), sous la houlette de Luke Kemp, auteur principal de l’étude, affirme que le changement climatique pourrait être à l’origine d’une catastrophe apocalyptique, assurant que « si les probabilités de celle-ci restent faibles, être aveugles aux pires scénarios est une gestion des risques au mieux naïve, au pire, mortellement insensée ».

En effet, si les climatologues du GIEC s’en sont tenus aux impacts d’un réchauffement climatique d’un maximum de 2°C au dessus des températures observées en 1850, qu’ils jugeaient déjà dévastatrices, évoquant l’extinction des espèces, la malnutricion, les pénuries d’eau (lien), les auteurs de l’étude de l’Université de Cambridge assurent qu’une hausse de température de plus de 3°C d’ici 2100 aurait des conséquences autrement plus dramatiques.

Dans ce type de scénario, sous estimé, et trop peu pensé, 2 milliards d’humains seraient concernés, notamment ceux qui habitent les régions les plus densément peuplées.

Selon ces experts, il faudrait surtout se concentrer sur « l’effet domino » évoquant les points de bascule où l’augmentation de la chaleur déclenche un autre évènement naturel qui fait d’autant plus monter les température, envisageant que les émissions de méthane se dégageant du pergélisol en train de fondre, ou même le cas ou les forêts deviendraient émettrice de carbone au lieu de l’absorber. lien

Face à tous ces scénarios, les réactions sont diverses : au-delà des climato-sceptiques qui doutent encore du changement climatique, (lien), il y a les « aquabonistes » chers à Gainsbourg, qui pensent que, quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que subir...il y a aussi les « survivalistes » qui se préparent à affronter une situation compliquée...(ils seraient entre 100 000 et 150 000 dans le monde qui se retrouvent déjà dans un salon, le Survival Expo lequel se tient tous les ans à Paris, dans le parc floral : du 24 au 26 mai 2024) et puis les « gretathunberghistes », et autres militants résistants du « soulèvement de la terre ».

Dans quel camps serez-vous ?

Comme dit mon vieil ami africain : « tous les blancs ont une montre, mais ils n’ont jamais le temps ».

L’image illustrant l’article vient de biodiversité.wallonie

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

Articles anciens

il y a 14 300 ans

ne voiture rien venir ?

nucléaire, macron baillonne les experts

entre fusion et confusion

la fuite éperdue en avant du nucléaire

l’indépendance énergétique, un leurre ?

pile poil

une farce énergétique

emporté par le fioul

nucléaire, l’énergie du passé

Le complot nucléaire

L’électricité, c’est gratuit

Les énergies, c’est du propre

Après Totness, Feldheim

Totness enlève le haut.

Le caillou dans la chaussure

Un avenir radieux ou irradié

Sans transition, la chute !

L’énergie en partage

Il y a ceux qui nous pompent l’air…

Comment tourner la page du nucléaire, du pétrole et du charbon

Au pays du soleil, le vent !

De l’eau dans le gasoil

Roulez, roulez, petits plastiques

Faire le plein avec du vide

MHD, l’énergie cachée du futur

Quand les ordures se changent en or

Vive l’énergie positive

Sortir en douceur du nucléaire

Du pétrole sous les sabots

Energies propres en Suède

De la fuite dans les idées