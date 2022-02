Des effets pas si secondaires

Pour certains experts outre-Rhin, les effets secondaires suite aux injections auraient été volontairement minorés… mais qui en est surpris ?

S’il faut en croire Andreas Schöfbeck, le directeur de BKK ProVita, la caisse d’assurance maladie d’entreprise allemande, une analyse de millions de données prouve que les cas d’« effets secondaires » ont été largement sous estimés, et les chiffres qu’il en est ressorti démontrent que ces cas sont plusieurs fois plus élevés que ceux fournis par l’institut Paul-Ehrlich, cet institut qui est responsable de l’approbation des vaccins, et des médicaments en général.

C’est ce qu’on a pu découvrir dans un article de « Die Welt » paru le 25 février dernier. Lien

Etrangement, en France, il n’est plus question de pandémie, d’injections, à part quelques messages dans nos médias trad continuant de diffuser de temps à autre, des incitations à la vaccination des enfants...tout comme, dès 2020, la grippe saisonnière a disparu des écrans, alors qu’elle faisait, bon an, mal an, 15 000 morts. lien

Il semble que les évènements ukrainien leur aient volé la vedette.

Encore plus surprenant, Public Health Scotland à décidé de ne plus publier le statut vaccinal des patients morts ou hospitalisés pour cause de coronavirus afin de répondre à la préoccupation des autorités, craignant « une mauvaise utilisation des données par les militants anti-vax ».

Dans « FranceSoir », une information convergente vient d’être publiée.

Des scientifiques allemands se sont penché sur l’étonnante surmortalité de 2021, mettant en évidence qu’environ 18 000 citoyens allemands ont perdu la vie cette année là, suite à la "pandémie", soit 1,7 et 1,8 % de plus que la mortalité observée entre 2016 et 2020, ces décès concernant des personnes âgées de 35 et 75 ans, alors que l’âge moyen des décès pour cause de coronavirus est au dessus de 75 ans, et la tendance n’a fait que s’accentuer depuis septembre 2021, puisqu’au second semestre 2021 la surmortalité a été de 4 % sur toute la population, et de 7 % pour ceux qui étaient âgés entre 35 et 75 ans, ce qui met apparemment en cause les injections, et non le virus, comme le prouvent ces tableaux :

C’est du moins l’avis, entre autres, du Dr Sonia Reitz, laquelle s’est fendue d’une lettre au Chancelier et aux autorités allemandes, les sommant d’interrompre tout de suite le programme d’injection , observant une surmortalité de 28 % par rapport à 2020 pour les 2 premières semaines de décembre 2021.

Le Pr. Riessinger, en écho à ces informations préoccupantes a déclaré en janvier dernier : « les gens meurent comme des mouches », laissant de marbre l’institut Paul Ehrlich, et les autorités allemandes. lien

D’ailleurs la base de données européennes « Euromomo », fait aussi apparaître une surmortalité de 0 à 64 ans, alors au-delà des 65 ans, il n’est pas constaté de surmortalité...tout comme les statistiques officielles Destatis : celles-ci font apparaître qu’alors que la surmortalité n’était que de 10 % en septembre 2021, elle a été de 28 % par rapport à 2020.

Ajoutons que, selon le Die Welt du 17 février, « si les études laissent des questions ouvertes, elles indiquent néanmoins que les lipides s’accumulent de façon inquiétante dans des organes vitaux. Ce qui pourrait expliquer les effets secondaires graves comme des thromboses du sinus caverneux, des inflammations du muscle cardiaque, des thromboses ou des embolies pulmonaires ». lien

Mais aujourd’hui, ça n’émeut pas grand monde, les yeux se sont tournés vers le drame ukrainien.

Comme dit mon vieil ami africain : « l’apparence est souvent trompeuse, mais toute tromperie n’est pas forcément apparente ».

Olivier Cabanel

