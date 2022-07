Macron dans la mélasse

Il semble bien que le petit Jupiter n’ait pas totalement compris la situation, convaincu d’avoir gagné une seconde fois…

La mélasse ?

S’il faut en croire Robert… ou Larousse, il s’agit d’un mélange doucereux, et particulièrement collant défini ainsi : « résidu sirupeux de la cristallisation du sucre »….mais aussi d’un « brouillard épais ».

Et c’est bien dans ce « brouillard épais » dans lequel se trouve plongé celui qui n’est plus aujourd'hui le « maître des horloges ».

Il n’est plus le seul donneur d’ordre, il ne peut plus contrôler grand-chose, et pour comprendre le fossé qui s’est créé entre lui et les français, qui, en grande majorité, ont finit par le détester, il faut se remettre en mémoire l’analyse cruelle faite devant le micro de Denis Robert, il y a un certain temps, par une macroniste démissionnaire de la 1ère heure, la députée Frédérique Dumas, proche de Bayrou.

Extraits : « il n’écoute personne, fait semblant de prendre les avis, mais réfléchit selon un logiciel qui lui est propre et auquel personne -sauf peut-être Brigitte son épouse- n’a accès. Cet algorithme l’a éloigné des préoccupations du peuple ». lien

Plus récemment, elle a reconduit l’exercice devant le micro d’André Bercoff, chez Sud-Radio pour redire une fois de plus ce qu’elle pense de la personnalité de Macron. Lien

On peut aussi découvrir son ouvrage « ce que l’on ne veut pas que je vous dise », paru aux éditions Massot. Lien

Mais tentons de comprendre la situation actuelle, et d’imaginer les réels soutiens sur lesquels la présidence peut encore compter…

Harris Interactive a publié un grand nombre d’études afin de clarifier les reports troublants qui se sont fait au second tour des législatives entre le RN, la Nupes, et Ensemble :

On se souvient des duels qui s’étaient produits lors du second tour.

A la lecture des résultats, il apparaît évident que le RN n’a pu gagner autant de députés que grâce au soutien de la droite en général, comme on peut le découvrir à la page 41 du journal « Le Point ».

Au-delà de l’extrême droite, qui pour soutenir encore le président ?

Édouard Philippe et son « Horizon »... peut-être, mais du bout des doigts, un peu comme la corde peut soutenir le pendu…

Comme le remarque Justine Faure sur les écrans de TF1 info : « le poids que pourrait avoir le maire du Havre relance également les inquiétudes des macronistes qui craignent que ses envies d’indépendance et d’émancipation exacerbent ses envies d’indépendance, et d’émancipation au fil du quinquennat. ». lien

Et ça, c’était avant l’élection, puisque la journaliste estimait que Philippe pouvait obtenir entre 20 et 30 députés.

Avec ses 27 députés élus, (sur les 55 qui se présentaient) celui dont Macron ne voulait plus entendre parler, fait une entrée remarquée à l’assemblée nationale.

Et puis il y a Bayrou... l’éternel second de la macronnie, qui pour son Modem, a obtenu 48 sièges... mais va-t-il apporter une fois encore un soutien inconditionnel à Macron, alors qu’il n’a pas réussi à obtenir de celui-ci la proportionnelle qu’il réclame depuis si longtemps ?

Quand à la 3ème force de droite censée soutenir le gouvernement, avec ses 74 sièges, son récent ex-président, Christian Jacob a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu’un soutien aveugle n’était pas à l’ordre du jour.

Avant de quitter la tête des LR, il a été clair : « j’ai redit au président qu’il n’était pas question pour nous de rentrer dans ce qui pourrait être considéré comme une trahison par nos électeurs : nous avons fait campagne dans l’opposition (…) nous restons dans l’opposition de manière déterminée ». lien

bref, ça sent pas bon…

Il devient dès lors plus qu’évident que, pour imposer ses vues, Macron devrait compter aussi sur l’extrême droite, et finalement, ça ne devrait pas être trop difficile, car les convergences des choix politiques entre les 2 partis sont nombreuses.

Le RN n’a-t-il pas voté contre l’augmentation du Smic, (lien) contre l’égalité Homme-Femme (lien), pour la directive « secret des affaires » qui expose tous ceux qui s’intéresseraient de trop près aux activités des entreprises à des poursuites judiciaires… lien ?

Ajoutons que MLP préfère négliger la fraude fiscale, pour s’attaquer à la fraude aux prestations sociales, alors que l’on sait que l’évasion fiscale se monte au moins à 80 milliards d’euros, contre les 3 éventuels milliards dus à la fraude aux prestations sociales. lien

Et quid du coté de Macron sur le sujet ? S’il faut en croire le Canard Enchaîné, généralement bien informé, il n’y a plus que 3 enquêteurs pour lutter contre la fraude fiscale (pour 468 dossiers), et en contrepartie, l’état a engagé 400 agents pour contrôler les chômeurs.

De plus, le RN ne veut ni la fin des privilèges, ni le référendum révocatoire, ni d’une 6ème république, etc…lien

On pouvait découvrir dans les colonnes du Figaro.vox, une analyse proposée en 2015 par Frédérick Florin de l’AFP…. qui conclut son papier en écrivant : « le Front National propose en la matière (sur le thème de la sortie de l’euro) de passer par les couloirs secrets des chancelleries, et d’ignorer la volonté du peuple français, telle qu’elle a été exprimée souverainement en 1992... ».

Le RN a-t-il réellement changé sur le sujet ?

Tout est possible, car MLP a régulièrement tourné sa veste sur d’autres sujets, sur le nucléaire par exemple : elle qui, après Fukushima fustigeait cette énergie qu’elle jugeait dangereuse (lien), en est aujourd’hui l’une des plus favorable, rejoignant sur ce sujet Macron, et quelques autres.

Le nouveau gouvernement vient d’être nommé, et sans grande surprise, on découvre qu’il veut faire du neuf avec du vieux, n’ayant pas réussi à débaucher dans les camps qui lui sont hostiles.

On le voit bien, quel que soit ce nouveau gouvernement, il faudra bien que la présidence compte aussi sur le RN pour faire passer quelques mesures.

Il semble bien que, comme l’a déclaré l’opposition, le président n’ait pas tiré des conséquences de l’échec législatif, et la suite risque d’être croustillante, d’autant que la 1ère ministre a décidé de ne pas se soumettre à la question de confiance... un déficit de courage ?

Avec les choix politiques qui sont les siens, son avenir semble fragile : la retraite à 65 ans, la baisse de l’allocation du chômage pour 1 million d’entre eux, la casse du code du travail, la privatisation des concession d’autoroute, de la SNCF, et de la RATP, le soutien à la privatisation d’aéroport de Paris, la réforme du RSA qui permet d’en faire travailler les bénéficiaires à 6€ de l’heure, le report de 10 ans de la réduction de la part nucléaire dans la production électrique...de quoi fâcher une bonne partie de l’opposition.

L’avenir devrait nous le prouver...comme dit mon vieil ami africain : « quand le sage montre les 100 milliards d’évasion fiscale française, l’idiot regarde le RSA de son voisin »..

le dessin illustrant l’article est de Goutal

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

Articles anciens

les perruches à Macron

Bayrou, cocu perpétuel

Macron dépouillé

ils narguent le monarc

la meute ou le troupeau ?

la panique En Marche

on a marché dans la REM2

En marche, premiers dérapages

Passée la Borne, y a plus de limite

qui sera le prochain 1er sinistre ?

restauration ou second en pire ?

la guerre des clans

travailler rend-t-il malade ?

des métiers à la con

j’aime pas les riches

travailler, moi jamais

rien faire c’est la conserver

bonjour les robots, adieu les humains

la victoire en perdant

la grande illusion

cette France qu’ils ont bradée

des sondages sans profondeur

lui président ?

48 jours avant le chaos

McKinsey, c’est qui ?

Après la gifle, la fessée

la folie des glandeurs

les dingos au pouvoir

floutage de gueule