La fête du slip, ça continue !

On se souvient de ce scandale, émergeant en pleine campagne présidentielle, dans lequel Macron a été accusé d’avoir dilapidé l’argent public en confiant des missions à des organismes privés, alors qu’il a à sa disposition un millier de conseillers…eh bien, c’est reparti « comme en 40 »…

En effet, l’état vient de confier à nouveau une mission avec une quinzaine de cabinets de conseil, dont le tristement célèbre McKinsey…

c’est Attac qui vient de dénoncer cette décision scandaleuse.

Alors qu’en juin 2022, le gouvernement promettait pour 2023 un plafonnement du conseil aux recours aux cabinets conseils à 2 millions d’euros par mission, (c’est en effet la promesse qu’avait fait Stanislas Guerini...lien) et la totale transparence, (lien) on apprend en juillet dernier qu’il vient de passer un marché de 375 millions d’euros avec 15 cabinets de conseil dont McKinsey. lien

Or, au cœur de l’été, le 12 juillet, que l’UGAP (Union des Groupements d’Achat Publics), et la centrale d’achat de l’état a passé un méga marché de 375 millions avec de nombreuses sociétés de consultants s’occupant de stratégie, d’organisation, de finance et d’immobilier, dont le fameux McKinsey. Lien

Rappelons aussi que le budget destiné aux cabinets conseil s’élève maintenant à 75 millions d’euros, soit une hausse de 500 % par rapport au précédent contrat de 2019. lien

En ces temps où le chef de l’état déclare « c’est la fin de l’abondance », alors que certains ne l’ont pas encore vu venir, engager des millions pour des cabinets conseils peut surprendre. Lien

Devant l’inflation galopante, et devant le niveau des salaires qui n’augmente que timidement, le chef de l’état appelle les français à se serrer encore un peu plus la ceinture…lien

Comme le propose un internaute taquin, faudra-t-il s’éclairer à la bougie pour pouvoir s’acheter une voiture électrique ?

On en vient à se demander ce qu’attendent les français pour manifester leur colère, devant l’arrogance des riches toujours de plus en plus riches ?

Certains, comme Charb sont plus radicaux :

Selon l’Insee, « l’inflation devrait continuer d’accélerer pour attendre 6,8 % sur un an, une flambée qui va peser sur l’économie, avec une croissance attendue à 2,3 % en 2022 », déclarait-elle fin juin dernier. lien

Et selon les dernières projection de l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Économiques), « le déficit public resterait supérieur à 3 % » suite au choc de la guerre en Ukraine entraînant une crise énergétique. lien

Alors est-ce bien raisonnable de confier 375 millions d’euros à des cabinets conseils, surtout lorsque l’on apprend que la dette publique du pays se monte à 2 901,8 milliards d’euros, soit 114,5 % du PIB ? lien

Il y aurait pourtant une solution définitive pour empêcher Macron de continuer de dilapider l’argent des français…

En effet, s’il faut en croire une internaute, « techniquement parlant, officiellement parlant, depuis le 1 janvier 2017 (…) la constitution de la 5ème république n’est pas valable, elle est morte » a-t-elle déclaré dans une vidéo visionnée plus d’un million de fois. Lien

hélas, cette info est contredite par Valérie Nicolas, maître de conférence en droit à l’université Paris Nanterre, laquelle évoque un fake. Lien

Macron va donc rester en place...à moins que…

depuis le second tour de la présidentielle, le paysage politique a éclaté façon puzzle, et la majorité n’est plus si souveraine qu’elle l’était il y a 5 ans. Lien…

Le gouvernement doit négocier, et ça semble mal parti surtout dans le cadre du « conseil national de la refondation », cette nouvelle « usine à gaz », qui serait destinée au débat, impliquant tous les partis, mais vu les résultats affligeants des débats déjà lancés lors du quinquennat précédent, les partis font la grimace, et tous les partis qui sont dans l’opposition ont décidé de le boycotter. lien

Même Édouard Philippe, le patron d’Horizon, pourtant membre de la majorité ne s’y rendra pas, étant représenté par la maire d’Albi, faisant valoir qu’il « sera en déplacement », après avoir déclaré « je ne croit absolument pas au CNR »... sans doute pense-t-il que finalement ce CNR ne serait qu’une réunion destinée à valider les décisions présidentielles ?

Le boycott semble se préciser encore un peu plus, puisque même Gérard Larcher, le président de « les républicains » du Sénat a décidé de ne pas y participer.

Ajoutons pour la bonne bouche que la moitié des 40 invités n’a toujours pas confirmé sa venue...alors qu’elle est prévue le 8 septembre : l’AMF (Association des maires de France), les syndicats FSU solidaires, CGT, seront du nombre des grands absents, jugeant que les « contours du rendez vous sont encore trop flous ». lien

et la nouvelle trahison avec les cabinets conseils ne va pas faciliter la pertinence de ce débat voulu par le chef de l’état.

comme dit mon vieil ami africain : « pendant les diètes, les gros maigrissent, mais les maigres meurent »

la photo illustrant l’article vient de lebonbon.fr

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

